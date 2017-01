Petit partage de vidéos pour une petite récap vite fait bien fait avant RE 7 le 24. Voici donc, le film RE 5 PS4 toutes les scènes du jeu à la suite malheureusement pas en HD tout comme RE 4 le film, ma co ne me permet pas de stream en HD hélas...mais ça reste très potable pour les yeux.







BONUS:



RE 4 PS4 Le film :







Et un match en tueur en équipes sur RE 5 qui consiste à tuer le plus d'ennemies avant l'autre équipe hélas rien se passe comme prévu comme toujours... Je suis désormais banni à vie des sessions de jeu de missbarbie05. Motif ? Bah Je gagne c'est tout. Une victoire est vous êtes ban à vie de la session de jeu! J'ai rarement vu une folle pareille la mauvaise foi à l'état pur...bref la vidéo et le ban 5 min 30 :