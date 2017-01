Hello à vous



Voici mon ressenti sur l’annonce attendu pour ma part de la Switch



Je vais pas détailler la conférence en soi vue que la présence des different commentaires sur les précédents articles et les ressentis. Toutefois, quel dommage de voir une atmosphère limite sans joie ou pour moi Nintendo à l’image des Iwata Ask se doivent d’être vivant.

Autant le concept est bien détailler mais ils manquait des informations crucial comme le tarif des jeux par exemple ou un partage de leur vision de l’avenir…..Je pense que depuis la wii le concept du motion gaming on l’a compris.



La raison de mon article ? UNE PRECOMMANDE DESASTREUSE



Vivant à Montreal, je me suis rendu ce matin à mon EB GAME (Magasin principal du centre ville) afin de la précommander et quel surprise d’apprendre que les stock sont quasi-inexistant, aucune possibilité de commander les accessoire hormis ceux du fabriquant partenaire. Le collector Zelda limité à limite 20 client dont du coup je dois me rabattre sur Kijiji (équivalent de le bon coin) ou que sais-je encore. Les amibos inexistant dans leur inventaires….Je comprends pas pourquoi les USA ont limite tout assez facilement or que nous sommes sur le même continent à 50min de vol de NY. Enfin bref, je suis reparti avec une précommande de la Switch en noir + Zelda Breath of Wild.



Comment s’est passer votre précommande pour ceux qui sont parti en magasin ???