J'ai regardé la conférence en live et me voilà, après une courte nuit, pour donner mon avis.



Mais avant de parler de Nintendo et de la conférence, je vais faire un petit aparté sur les joueurs en général. Pour ceux qui me connaissent, j'ai rarement la langue dans la poche et malgré mes coups de gueules fréquents, certains exagérés, d'autres non, je considère que j'ai ce qu'on appelle un sens critique, chose que beaucoup de joueurs n'ont visiblement pas. J'essaie toujours d'apporter des arguments pour expliciter pourquoi j'aime ou pas un jeu.

Si on oublie les trolls professionnels qui polluent les sites avec leurs rumeurs, leurs articles bidons et leurs commentaires mesquins/incendiaires/puteàclics, si on oublie cette guerre des consoles puérile, je dois bien dire qu'en regardant différents twitch qui retransmettaient la conférence j'ai encore vu une facette du joueur bien dégradante et affligeante. Quand on écrit des énormités pareils sur un tchat, que ca soit sur un twitch anglais ou francais, faut pas s'étonner que les gens en général perçoivent le monde du jeu vidéo comme un média infantile, puéril et bêtifiant.



J'ai lu des choses qui ont rendus la conférence plus agréable malgré sa sobriété et sa morosité face à la connerie humaine. Bref pour résumer, tu as les trolls qui ne sont là que pour dire de la merde, le classique, tu as ceux qui veulent voir zelda, mario, f zero, metroid, des centaines de jeux à la seconde, tu as ceux qui commencent à rigoler en voyant 1 2 switch sans même comprendre le concept, tu as ceux qui veulent du jeu gamer alors que ca fait 15 ans qu'ils jouent à assassin creed une main sur le stick et une autre sur le stick organique, tu as ceux crachent sur toutes les vidéos en disant que j'aurais pas du rester éveillé pour regarder cette merde, mais bon personne ne les forcait que je sache, personne t'oblige à regarder ce que tu appelles une torture, la mort de nintendo le suicide de nintendo blabla...



Bref...



Passons donc à la conférence. Comme je l'ai dit plus haut, malgré un début de conférence pas trop mal avec un DJ pour ambiancer le show (mais je crois que c'est pas leur truc aux employés de Nintendo), on a assisté à un show très austère, très morose malgré les efforts de Mr switch claquement de doigts pour dynamiser un peu tout ca.



J'ai trouvé le montage très étrange, on voyait un public mais qui n'a applaudi qu'une fois après le passage de mr EA j'ai un FIFA pour vous bande de pecnos de japonais...Putain j'ai eu un malaise à ce moment là...Ca m'a fait de la peine autant pour lui que pour la switch, on aurait dit un remake de la wii u avec leur fifa 16 qui n'est que fifa 15, un mass effect 3 alors que le bundle trilogy sortait en même temps sur les autres consoles...

Non vraiment le montage était étrange...On passe d'une séquence à une autre avec le fameux let's switch sympathique au final je trouve mais y'avait aucune mise en scène, les employés de nintendo sont aussi raides qu'un porte manteaux, dans un fond noir...



Pour le prix, je savais pas à quoi vous vous attendiez (oui oui c'est un hardware à 5e tête de con va) mais j'avoue que 300e ca sera sans moi. J'en ai deja fait les frais avec la wii u qui avait un meilleur line up de base que la switch.



En tant que fan de Nintendo, après avoir acheté la plupart des consoles depuis la N64 day one, je dois bien dire que rien que le fait de dire ca est un signe pour moi. Une page est en train de se tourner pour moi, on verra pour Nintendo. Parce que la Switch n'est qu'une version améliorée de la wii u, que visiblement la switch a une capacité technique équivalente à la wii u, parce que TOUT rappelle la wii u et la wii avec le retour des wiimotes améliorés.



Ok Nintendo l'a dit lui même que la switch était un condensé du meilleur de Nintendo, mais c'est justement pas du tout la philosophie de l'entreprise que je sache: Nintendo représente l'innovation, pas un fourre tout de ce qui se fait le mieux. Et l'innovation elle est où? jouer dehors avec des joycon pour simuler des gunfights du farwest? je veux bien mais ca reste du gimmick, pas d'un concept qu'adopteront les développeurs et les joueurs. Donc on se contente de dire pour le grand public que c'est un console portable de salon. Voilà voilà l'innovation...



Et pour une entreprise qui a passé l'année 2016 à préparer la sortie de la switch, on est encore dans le flou sur beaucoup trop de choses bordel. Pourquoi on a aucun line up officiel? A 1 mois et demi de la sortie mondiale on est pas capable de faire un listing officiel?

Pourquoi y'a si peu de jeux live de montré? on a vu quoi de nouveau? mario odyssey. ok. xenoblade 2 ok. sauf que mario et xeno2 sont pour la fin d'année voir même 2018 pour xeno2. Arms, le punch out du futur. Ok. 1 2 switch? on voit rien du jeu, mais ca a l'air tellement minimaliste, ca me fait penser à warioware, tout est dans le concept du motion gaming.



Je crois que j'ai fait le tour non? y'a eu 4 nouveaux vrais jeux de présentés. J'ai oublié splatoon 2, mais malgré la qualité du 1er, ca ressemble plus à un remake qu'autre chose.



Wahoouuu...



Le reste c'est que du portage (zelda, DQ heroes 1 et 2, disgaea 5, rayman legends-putain mais ce troll d'ubisoft, c'est vraiment le roi des boulettes OMG-, skyrim qui arrive même pas pour le day one, steep, mario kart 8 etc)



Alors si c'est pour avoir abandonné la wii u pour faire ca sur switch... Il aurait mieux fallu que Nintendo attende 2021 pour la nouvelle génération de consoles avec des dizaines de cartouches prêtes à sortir mois par mois. j'ai l'impression de revoir la meme chose que la wii u, sans le probleme du nom de la console.



Bref zelda ca sera sur ma wii u qui dort, pour le reste, xenoblade 2 me fait rever, quelques jeux rpg comme SMT, le nouveau jeu des développeurs de bravely default, no more heroes 3 pourquoi pas...



Mais en l'état, je ne vois pas comment Nintendo compte éviter le même échec que la wii u, avec un line up plus faible pour l'instant que celle de la wii u, un prix encore trop élevé comme la wii u, peu de jeux pour attirer les gamers et les casu, bref...