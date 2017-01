Nous avons aujourd'hui confirmation que ce nouveau projet, présenté sous le titre "HD Project", est destiné pour la Nintendo Switch. En effet, la bande annonce teaser qui se trouve sur le site a été diffusée aujourd'hui à l'occasion de la grande présentation de la nouvelle console de Nintendo. De plus, cette vidéo nous montre que ce nouveau jeu Shin Megami Tensei est conçu avec Unreal Engine 4.







En outre, en plus de ce "HD Project", un autre projet est également teasé sur le site et, cette fois-ci, il s'agit d'un nouveau jeu Shin Megami Tensei pour la Nintendo 3DS.



Le lien ATLUS

http://shin-megamitensei.jp/

http://www.nintendo-master.com/news/shin-megami-tensei-atlus-prepare-deux-nouveaux-opus-l-un-sur-switch-et-l-autre-sur-3ds