"C'est dégueulasse" (Yukishiro)Vrai souci avec ce truc ouvert et vide, qui n'a pas 1g de panache du first look.. Et c'est fade et "sale""C'est très très limite techniquement et ça rame sévère par moments..." (Poufy)"J'ai poussé de grands soupirs triste. Et le framerate en extérieur, oh la la..." (Gautoz)Le jeu sort dans 2 mois. Autant sur WiiU je peux comprendre, autant sur Switch...