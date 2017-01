Dans la continuite de la presentation de la Switch, Nintendo a diffuse une video explicative du controle parental mis en place.Vu que certains ont des enfants sur le site web, j'imagine que cela les interessera :Grosso-modo, une application pour smartphone permettant de lien l'appareil directement a la console switch permet de suivre la duree des sessions, les jeux joues, et de suspendre les parties a distance.

posted the 01/13/2017 at 01:36 PM by legend83