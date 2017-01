Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Dans les Enseignes Walmart, les stocks pour la console n’auront même pas tenu quelques minutes. C’était déjà le cas avec la NES Classic Edition. C’est aussi le cas sur Amzaon.com, où la console a été en rupture de stocks quelques heures après l’ouverture des réservations. Pour ceux qui veulent l’avoir le jour J, il faudrait mieux la réserver, à moins de devoir passer par les sites de revente, où les prix risquent très élevés. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Sources : http://thisgengaming.com/2017/01/13/amazon-sells-out-of-nintendo-switch-in-just-a-few-hours/ et http://attackofthefanboy.com/news/first-nintendo-switch-pre-orders-walmart/

posted the 01/13/2017 at 12:12 PM by link49