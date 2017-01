Mon avis concernant la console :La hype est toujours là, notamment grâce aux jeux : Zelda, Mario, Xenoblade, Splatoon ... Néanmoins, je retiens deux points négatif : le online payant et les prix des accessoires.Sérieusement, on est tous d'accord pour se dire que le prix des accessoires est monstrueuxAvec de tels prix, exit les parties à plusieurs. 80 € pour un joueur c'est pas possible.Ensuite le online payant est vraiment une mauvaise nouvelle. Nintendo était les derniers à ne pas céder sur ce point. A voir le prix maintenant, mais en l'état l'abonnement ne vaut pas le coup si c'est juste pour Mario Kart et Splatoon.Par contre, j'aimerais souligner que Nintendo a littéralement raté sa communication avec sa conférence. Un Nintendo Direct aurait été 10 fois mieux et beaucoup plus clair. Là on manque clairement d'infos, que ce soit sur la console, les jeux ou l'avenir (Même si l'E3 est clairement pas loin).Autre point que je voudrais aborder, c'est le prix de la console. Officiellement, le prix est de 299€, c'est certain. A la différence près, c'est que les distributeurs français s'amusent avec les prix. La preuve, Amazon = 350€, Micromania =299€ au début puis 330€, Boulanger 309€ ... On va clairement être sur une guerre des prix, et j'espère que ce sera à l'avantage du consommateur.En l'état le prix ne me choque pas plus que ça. Vous avez bien acheté des Xbox ou PS4 à 400€ non ? Néanmoins, je m'attendais à au moins un jeu inclus. Et c'est là que je vais insister : Les rumeurs de ses derniers mots ont clairement orienté le jugement de chacun aujourd'hui. Tout le monde s'attendait à un festival de jeu. 2 Jeux Nintendo par mois jusqu'en 2019.