Bonjour tout le monde.Globalement je suis mitigé sur la conférence de cette Switch surtout sur la partie liée aux éditeurs tiers ... :Ce qui me dérange sur cette Switch c'est le manque d'annonce lié au jeux éditeurs tiers ... Resident Evil 7 ? Final Fantasy XV ? Mass Effect Andromeda ? Dark Souls ? Metal Gear Solid V The Phantom Pain ?Sans avoir de date précise, mais ils auraient dû faire plus d'annonce pour me rassurer à ce niveau, car là je sens qu'elle va nous refaire une Wii U ...