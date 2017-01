Nintendo

Date de sortie : 03 mars 2017Console Switch - 300 eurosun câble HDMIun câble secteurla station Dock TVune paire de Joy-Con + dragonnesun support pour les Joy-ConPro Controller - 69.99 $Joy-Con controller (double) - 79.99 $Joy-Con controller (simple) - 49.99 $Joy-con Grip - 29.99 $Dock - 89.99 $Mode portable : 720p (1280 x 720 - 6,2 pouces)=> autonomie 3 à 6 heuresMode salon : 1080p=> sortie HDMIGPU Nvidia Tegra X seriesCPU A-seriesMemoire interne : 32 Go + cartes MicroSDXC ou MicroSDHCRAM : 4 Go (3 pour les jeux)Support de jeu : cartouches / dématérialisé. REGION FREEDock : 3 USB 2.0, 2 à l'avant et 1 à l'arrière - sortie HDMI - port alimentation en USB-COnline Wi-Fi, payantManettes & écran : Sticks analogiques, Gyroscopie, Pointeur laser, Vibration HD, Tactile multi-touches.Dynasty Warriors 9 (Koei Tecmo)Romance of Three Kingdoms 13 (Koei Tecmo)NBA 2K18 (Take 2)