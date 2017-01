Salut à tous,Je me suis aperçu en épluchant les succès de FFXV que j'avais eu un bug ..J'ai par exemple obtenu hier le succès "20 quêtes annexes", alors que le "5 quêtes annexes" n'est pas débloqué ..Autre exemple "monter à dos de chocobos" toujours pas débloqué alors que ça fait longtemps que j'ai des chocobos et qu'ils sont lvl4 ... pas eu le succès de compétence pèche non plus ... Et j'en passe !Quelqu'un peut m'aider ?Merci les gens