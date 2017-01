More waifusLa fille dans l'armure jaune me fait penser à un mélange de Lin Lee de Xenoblade X et de Tracer d'Overwatch XD...Franchement, je dois être l'un des seuls à être excité par cette nouvelle IP de Nintendo, de toute façon je suis toujours excité à l'annonce de nouveaux univers de jeux comme ça (contrairement à 1-2 Switch et tout ces jeux sociaux...).Mais je reste sur mes réserves, avec Tank Trouper sorti récemment sur 3DS au Japon, Nintendo n'a pas tellement exploité l'univers et s'est concentré avec le studio Vitei à l'origine du projet sur le gameplay et le online. Aucun développement sur les personnages et leur histoire, dommage. Overwatch par exemple a au moins le don de les développer hors-jeu à coup de transmedia, après c'est un autre budget aussi.Là c'est différent puisqu'Arms est un jeu développé directement par Nintendo et c'est une IP succédant à Splatoon et donc qu'attendre de l'univers du jeu ? J'espère en voir plus d'ici les prochains mois. En tout cas c'est un de les coup de coeur, car franchement le concept est bon, je regrette qu'il n'y ait pas plus de jeu qui exploite les Joy-Con...Les premières théories font états de la ressemblance de la fille au cheveux rouge avec l'épée rouge du héros principal (qui fait échos aussi à Monado, l'épée rouge du premier opus).Pas tellement de chose à dire si ce n'est que "déjà pour cette année au Japon ?". J'ai adoré Xenoblade sur Wii, j'ai aimé Xenoblade X, j'ai vraiment hâte de voir plus d'images et vidéos de ce Xenoblade 3 qui s'intitule Xenoblade 2 mais qui n'est pas une suite du premier non plus... Attendez... Heu... jzklel arg.Bref, sinon j'attend d'en savoir plus sur Fire Emblem Warriors et notamment sur les personnages en espérant qu'il ne se contente pas que de rassembler les personnages des différents opus NES à 3DS et que cela. Un truc à la Dragon Quest Heroes, mais à la sauce Fire Emblem avec le "permadeath" où on perd définitivement un personnage s'il meurt par exemple !Et puis Zelda, rien à redire si ce n'est qu'elle est vraiment magnifique, j'adore son character-design et notamment ce qui semble être une tenue en référence à la déesse Hylia. Que pensez vous du statue de Zelda, serait-elle la princesse qui aurait perdu son royaume ?En tout cas, contrairement à Twilight Princess que j'avais pris volontairement sur GCN, ce Breath of the Wild sera pris sur NS pour ma part.Mention spéciale à Peach et sa robe de mariée, so sexyBref, c'est juste pour ajouer une petite touche d'humour ici, bien évidemment que mon opinion ne s'arrête pas là et j'ai déjà beaucoup dit sur Twitter. Hâte de voir plus sur Mario, le Super Bomberman R qui signe le retour de Bomberman sir console et premier Bomberman console signé par Konami, etc...