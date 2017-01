Le prix de la console me refroidi direct.



Je vais être franc, Zelda m'a foutu une claque monumentale.

Le Mario j'ai visionné une seconde fois le trailer et au final il me plait.

Xenoblade 2 me hype également.

Et j'ai un coup de coeur pour FFVI...ah non mince project octopath.



Elle a le soutien des tiers japonais et ça me plait et des jeux comme Super Bomberman et SMTV sortiront dessus. Pour les occidentaux osef j'ai ma PS4.



Mais c'est le prix qui me refroidi direct. 330 c'est bien trop cher. En espérant que Nintendo baisse le prix d'ici 6 mois comme ils l'avaient fait pour la 3DS à l'époque.

L'écran en 720p ça me va, idem pour les 32go.

Le online payant je ferais avec comme sur PS4.



Mais le prix de la console est franchement abusé en france, c'est vraiment le truc qui me bloque. Tant qu'il n'y aura pas de pack intéressant ou une baisse de prix, je n'envisagerai pas de la prendre.