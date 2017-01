Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le prix des jeux varient en fonction de leurs caractéristiques. Ainsi, le jeu 1-2 Switch sera vendu au prix de 49.99 dollars, alors que des plus gros jeux, comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et ARMS seront vendus 59.99 dollars. En gros, le prix standard sera donc de 59.99 dollars, ce qui est la norme des jeux aujourd’hui. En Europe, il faudra donc surement dépenser 59.99 euros…Source : http://gamingbolt.com/nintendo-switch-game-prices-start-from-49-99