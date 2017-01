-Le online payant : Tout dépendra du prix

-Le dézonnage Bonne nouvelle

-Le prix de la console : Beaucoup trop cher, LA grosse erreur de Nintendo

-les nombreuses facons de jouer : beaucoup trop, je trouve encore que cela va créer de la confusion plus qu'autre chose. Que les joycons seront sous utilisés au final.

-Les Joycon : Très cool, les nouvelles technologies qu'ils embarquent (capteur et Rumble HD) sont sympa, à voir si elles seront vraiment utilisées...

Switch 1-2 : devrait être offert avec la console... Vendre ça? Et vu le prix de la console? Ils sont fous...

-ARMS : sympathique, mais à pas cher, ça à l'air très limité comme jeu quand meme. Et le jeu rate le lancement???

-Splatoon 2 rate aussi le lancement? WTF?

-Mario Odissey, a l'air très bizarre mais peut etre bien, rate encore une fois le lancement

-Xenoblade 2, le jeu à l'air cool, mais le chara design de la série est de pire en pire...

-80 jeux en développement seulement? Après le retard de la console, et l'absence de jeux WiiU, si elle combine vraiment la 3DS et WiiU elle devrait avoir une tonne de jeux en dev.

-Fire Emblem "warriors", DQ Heroes, DQ X et XI, sympa, ca aidera le marché japonais, meme si dommage que rien n'est pour le lancement

-SMT, ok, pas d'avis sur cette série

-Octopath? A l'air sympa, old school.

-le gars de SEGA avec du vent. Looooooool

-Skyrim bon ba remaster quoi.

-Suda 51 rien à présenté encore une fois.

-EA Bonnes nouvelles pour FIFA, etc mais rien pour le lancement, pas de BF? Battlefront? Etc?

-le trailer medley le trailer qui redonne confiance, on voit Street Fighter, Steep, Rayman, Minecraft, Mario Kart, Sonic, Fifa, etc

-le détail du pack complet, mais à ce prix, un jeu devrait être offert.

-les joycon strap/grip encore un accessoire à enlever remettre... Roooohhh

-Le controller pro est moche

-Les joycons de couleurs moche aussi, assez risible



Globalement, pour la conférence est raté surtout sur la présentation, le public est comme mort, la scène, la présentation, l'éclairage sont très froid et austère, beaucoup d'erreurs incroyable pour Nintendo en 2017.... Pourquoi il y a tant d'intervention sans images (comme Square et EA) tout ça pour voir les jeux en video à la fin, pourquoi Ubi n'était pas là? Pourquoi ne pas avoir montré Mario Kart ? Zelda?



Pour la console, elle est trop cher, les jeux du lancement sont où? Les tiers occidentaux sont où? Ce vide sur WiiU c'était pour rien? Nintendo visiblement garde des choses sous le coude, mais c'est une stratégie qui ne paye pas.



Je maintiens mon avis que la console va faire un four monstrueux et que la remplacante de la 3DS arrivera en 2018. Peu etre que d'ici à la fin d'année, après la présentation E3, et une fin d'année avec un line up solide (et une baisse de prix) peut etre que la console décollera un peu. Je pense que Nintendo aurait vraiment du mieux détailler ses sorties, celles entre mars et aout. Dire que ARMS sortira au Printemps ou Splatoon 2 en été, ça sert à rien, c'est vague, ca ne donne pas confiance...