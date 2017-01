Ayant acheté ce lecteur d'amiibo qu'est la wiiu je me demandais les trucs suivant : rétrocompatibilité(meme en demat) qui avait ete évoqué switch/u ??? Rétrocompatibilité avec les manette pro parceque franchement..cest les mêmes... Smash bros switch ??? Il est ou ?? Et en fin monster hunter ????

Who likes this ?

posted the 01/13/2017 at 08:38 AM by allanoix