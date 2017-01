Voici des Images du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Aux USA, trois Editions sont prévues, dont l’édition standard.L’édition spéciale sera vendue au prix de 99.99 dollars.L’édition Master sera vendue elle 129.99 dollars. En Europe, pour l’instant il y aura deux Edition, dont l’édition standard :Et l’édition limitée :Place maintenant aux images :Pour rappel, le jeu sortira sur WiiU et Nintendo Switch le 03 mars prochain…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/13/legend-zelda-breath-wild-bundles-announced-new-screenshotsartwork-showcased/