En plus du projetannoncé lors de la conférence de la switch (dont on ne sait pas s'il s'agira d'une exclue, peu de chance vu que ce n'est pas précisié ici), nous aurons droit aussi à un nouveau projet sur 3DS, après SMT IV et SMT IV : Apocalypse!pas plus d'info pour l'instant, mais quel bonheur pour la grande saga des shin megami tensei et ses 25 ans! Perso je verrai bien un remake de SMT 1 et 2 sur 3DS!SMT 1 :SMT 3 :SMT HD :