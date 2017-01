- The Legend of Zelda : Breath of the Wild



Le portage de la version Wii U pour la Switch, normalement coûtera 10€ de plus (tant qu'on peut gratter sur le dos des fanboys) mais reste un investissement sur et le point fort du line-up.



- 1-2 Switch



Wii Sports mais payant, avec des mini-jeux qui ont l'air complètement cons comme faire des bruits pour bouffer des sandwichs le plus rapidement possible...



- Just Dance 2017



Sans commentaire, un jeu disponible sur toutes les consoles du monde depuis 6 mois, qui sera vendu plein pot pour ceux qui en veulent encore.



Just Pay.





- Disgaea 5



Sortie Ovniesque de la Switch, portage d'un jeu sorti l'année dernière sur PS4 et qui se trouve à 15€ un peu partout, jeu ultra de niche qui ne trouvera clairement pas son public sur cette console.



- Puyo Puyo Tetris S



J'imagine un jeu chiant mais toujours moins chiant que son homologue sur Gamekult.



- Rayman Legends



Un jeu sorti sur Wii U depuis des lustres, puis sur toutes les consoles de la Terre mais à priori chez Nintendo on pense que les Ambassadeurs ont une mémoire de poisson rouge... Et un porte-monnaie extensible car il sera surement vendu au prix fort.



- Steep



Nintendo souhaite pour sa console qu'elle possède un peu plus de jeux de sports, on annonce d'ailleurs une version de FIFA custom pour la Switch (Aïe) et Steep étant un bon jeu, si le portage n'est pas mauvais cela peut être sympa d'y jouer façon portable.



- I Am Setsuna



Dispo sur Steam et PS4 pour une bouchée de pain, un JRPG moyen qui titille la fibre nostalgique des joueurs de JRPG de 30 balais... Pas de chance car hormis les 20 mecs de 35 ans qui bavent sur la console, les joueurs Nintendo c'est plutôt Splatoon et Pokémon. Un bide assuré.



- Super Bomberman R



Peut être très sympa en multi local ou online notamment pendant les pause déjeuner, un peu limité pour une utilisation solo.



- Skylanders Imaginators



Ubi installe sa vache à lait sur un parc de joueurs qui n'hésite pas à mettre 20 balles dans une figurine useless de Mario ou de Yoshi.

Décision marketing logique et qui va rapporter.



- Has Been Heroes



Là encore le public ne sera pas au rendez-vous avec ce Rogue-Like par les créateurs de Trine. Le jeu sort en plus sur toutes les consoles du monde donc l'intérêt est limité.



- Snipperclips



Un puzzle like avec des formes à découper. Futur four.

