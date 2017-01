-5,75% en qqs heures ! La chute est stoppé grâce à la fermeture de la bourse mais nul doute que ça continue demain.



Nintendo paye le prix d'une console:

- Sans jeux Day one hormis un zelda qui s'annonce grandiose alors que ça fait deux ans que y a plus rien sur wii u

- Trop chère, à 330 euros chez nous sans jeux !

- Faible autonomie de 2h30 annoncé en jeu intensif

- Sans réel soutient des éditeurs tiers

- Les nouvelles ip qui ne donnent pas envie ( 1-2 switch et Arms...)

- Un online payant

- Au final une conférence ultra décevante avec peu d'annonces et tjrs peu de précision



Nintendo commence fort 2017...