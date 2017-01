La Switch est enfin disponible en préco pour 350 €Bon, je vous avoue que je me suis tâté pour prendre la console, mais la petite conf m'a convaincu et puis ZELDA quoi bordel!!!Le pack contient :Console Nintendo SwitchManette Joy-Con droite grise et, manette Joy-Con gauche grisesupport Joy-Constation d'accueil Nintendo Switchun câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo SwitchUne paire de dragonnes Joy-ConLe tout pour 350€, un Pack avec des Joy-Con rouge et Bleu est aussi prévuLes Joy-Con de couleursPar contre, dommage que Nintendo n'est pas prévu de Switch collector ZeldaMaintenant, j'attends des versions collectors de Mario avec des Joy-Con exclusifs et des goodies a l'intérieurL" 3 Mars aussi chez nousN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours