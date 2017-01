Voici des Image du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Dans cet opus, un nouveau héros cherchera Elysium lord d’un immense voyage dans un monde flambant neuf. Le Directeur exécutif est Tetsuya Takahashi et la musique sera signée par Yasunori Mitsuda, ACE, Kenji Hiramatsu et Manami Kiyota.Le jeu sortira au Japon en 2017. Plus qu’à espérer une sortie en Europe rapide…Source : http://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-screenshots-early-information/

posted the 01/13/2017 at 06:32 AM by link49