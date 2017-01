Le prix des accessoires de la Switch sont apparue pour les gens voulant plus de controller ou autre : Nintendo Switch Pro Controller : 70 Euros Joy-Con™ controllers : 80 Euros Joy-Con (L)/Joy-Con (R) : 50 Euros Nintendo Switch Dock Set : 90 Euros Joy-Con Charging Grip : 30 Euros Joy-Con Wheel (Set of 2) (Volant) : 15 Euros

posted the 01/13/2017 at 05:30 AM by serve