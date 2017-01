Voici une Information autour de la Ps4 :NPD a révélé que la Ps4 était la console la plus vendue aux États-Unis pour le mois de décembre, marquant la deuxième victoire consécutive pour Sony sur ce marché. D'autre part, Microsoft a annoncé que décembre 2016 a été le meilleur mois pour les ventes de Xbox One depuis le lancement de la console. Microsoft a également précisé que la Xbox One était la console la plus vendue au cours de la seconde moitié de 2016, et ce depuis la sortie de la Xbox One S. Pas de chiffres précis cependant pour le moment…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/12/npd-crowns-ps4-best-selling-home-console-united-states-december-xbox-one-wins-second-half-2016/