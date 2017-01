Enfin ! après plusieurs moins de plaintes incessantes des joueurs Coréens auprès de Blizzard, l'éditeur s'est enfin décidé a bannir les (très) nombreux Hackeurs Coréens qui ont rendu injouable le jeu ces derniers temps.On connait tous les aimbot, wallhack et autres autofire, mais le derniers fléau connu s'appelle du Nucking.Le principe consiste a faire lagger la team adverse en envoyant un grand nombre de données, pour certains, ça ressemble a une mini attaque DDOS. Le plus grand problème, reste que cette technique de Nucking est difficilement détectable. mais Blizzard a réussi a trouver les tricheurs, et aujourd'hui Blizzard Corée annonce avoir banni 10 000 hackers