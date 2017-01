Voici une Rumeur autour de la Ps4 :Il semblerait que le prochain titre Ps4 en développement de la part du Studio Sucker Punch Productions soit en fait une nouvelle IP, selon Shinobi602. Reste à savoir si le jeu sera dévoilé à l’E3 2017. Pour rappel, leur dernier jeu a été inFAMOUS First Light, une extension du jeu inFAMOUS Second Son, qui sont sortis tous les deux en 2014. Réponse peut-être dans quelques mois…Source : http://www.psu.com/news/31945/New-Sucker-Punch-PS4-game-is-a-new-IP----rumor

Who likes this ?

posted the 01/12/2017 at 10:42 PM by link49