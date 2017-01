Bonjour messieurs et messieurs, je vous invite à participer à un jeu qui risque de nous faire sourire (ou pleurer) après la conférence de Nintendo de cette nuit/ce matin :Vous connaissez forcement le principe de base, ici je vais vous demander des choses que vous allez inscrire dans les commentaires et nous verrons en fin de conférence qui aura vu juste !N’hésitez pas à balancer des jeux de vos rêves, mais vous pouvez aussi opter pour une approche réaliste., les jeux du trailer de révélation de la Switch ne comptent bien évidemment pas,, pour ce point c'est votre honnêteté qui va jouer ; je veux que vous évitiez de prendre des jeux des rumeurs à moins qu'il s'agit d'un jeu que vous auriez sélectionné quoi qu'il arrive ou que vous voulez absolument !Alors, voici les questions :[1] 3 jeux ayant eu des sorties assez récentes (3DS/Wii U) provenant de licences Nintendo[2] 2 jeux Nintendo Pre-Wii U[3] 2 Remasters[4] 5 jeux Éditeur-tiers[5] LE JEU BINGO, si c'est bon, vous serez obligatoirement dans les champions de cette édition !!! Impossible de choisir un jeu de rumeur !![6] Le prix de la console (avec et hors bundle!)[7] La date de sortie (avec le jour, hein!)[8] L'annonce choque de la conférence (en bien ou en mal!)Notation :5 points = Un jeu correct10 points = Une information correcte