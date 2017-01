Creeping Terror est un survival horror qui alternera entre énigmes, aventure et course poursuite. On y incarne Arisa, une jeune lycéenne qui n'aura que son smartphone pour servir de source de lumière. Elle devra donc se cacher et tenter de fuir un mystérieux rôdeur armé d'une pelle ensanglanté.Le jeu sera disponible le 18 janvier sur l'eshop uniquement au japon pour l'instant.