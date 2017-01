Bon bref demain c'est la présentation officielle de la switch, c'est vendredi 13, on est en pleine lune, il y a une tempête dehors et c'est mon anniversaire ! Elle est pas belle la vie? * pour ceux qui ne comprennent pas le rapport avec le titre de l'article

Who likes this ?

posted the 01/12/2017 at 09:40 PM by popomolos