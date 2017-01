ne lisez pas si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise !!!selon une personne qui a bossé sur les démos de la switch disponible demain pour la presse, il y aurait plusieurs jeux d'annoncéHas Been Heroes : un jeu indépendant dans le style Viking développé par Frozenbyte .Fast RMX : une sorte de remaster de Fast Racing NEO avec du nouveau contenuSnipperclips : un petit titre conçu pour deux pour utiliser les deux Joy-ConSplatoon 2 ; ce serait une suite et non un portage.Super Bomberman RArms : Un jeu de combat "fantasy"avec des personnages aux longs bras avec de nombreux pouvoirs rappellant The Wonderful 101. Peut-être, d'ailleurs développé par PlatinulmGamesDisgaea 5 Complete : le jeu original avec tous ses DLCTheUltra Street Fighter 2 : Final Challengers : un portage avec du contenu nouveauMario Kart 8 Deluxe : un portage avec du contenu nouveauSuper Mario Odyssey : un titre qui incluerait un avion dans le logo et sûrement une mécanique de volZelda BoTWJust Dance 2017Skylanders Imaginators1 2 Switch : une compilation de mini jeu qui permettrai d'utiliser toutes les spécificités de la Switch - Voici quelques noms de ces mini jeux Samurai Training, Wild West Shootout, Crack the safe, milk, ball catch and copy the beat.