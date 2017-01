Un concert Soul Calibur organisé par Bandai Namco à l'occasion du 20 éme anniversaire de la franchise, avec le pleins de compositeurs legendaires de la Saga, prévu à Paris en ce prochain 4 Fevrier, tout les morceaux favoris pour lequel ont voté les Fans. En plus de cela il y'aura aussi d'autres themes qui seront joué d'autres grande IPs de la firmes tel que Tekken, Dark Soul, Tales Of et bien d'autresJe crois que c'est mon theme favori de la franchise