A quelque heures du bout du bout du bout du tunnel, la routourne va peut être tourner.En attendant, Gameblog balance une rumeur qui va dans le sens d'une autre rumeur que je n'ai pas partagé sur mon blog, parce que trop de mec qui cliquent sur des news à rumeurs tout en étant dégoutté des rumeurs, et du coup ça râle... Gamekyo, repère à masochistes.Bref, voici la rumeur datant de fin décembre 2016 :Et voilà la rumeur Gameblog :[...]Ainsi, nos contacts nous ont parlé du retour "de certains des meilleurs jeux PS3 et Xbox 360 jouables pour la première fois en portable". Plusieurs éditeurs, dont Ubisoft, en profiteraient ainsi pour ressortir quelques gloires passées au format Switch.A noter aussi que plusieurs gros jeux des ludothèques Nintendo GameCube, Wii et Wii U connaîtront une seconde vie sur la Switch. Malin pour refaire découvrir des titres techniquement à la portée de la Switch, avec la promesse assez maligne de la nouveauté "portable".[...]Mon avis :Je trouve que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les jeux GamecubeJe pense que les meilleurs jeux PS360 jouable sur une portable est aussi un bel argument qui pourrait plaire à beaucoup de monde, faites vous une petite liste de vos jeux PS360 préférés voir ceux que vous avez zappé et imaginez pouvoir y jouer dans les toilettes publiques