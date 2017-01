Le magasin Nintendo à New York proposera dès demain des précommandes de la Switch. Et ce sera bien difficile d'en avoir...D’abord, il faudra se trouver au Nintendo Store de Manhattan, à New York, pour pouvoir passer physiquement la commande. Vu les attentes par rapport à la console, et en considérant que le magasin ouvre à 9 heures du matin, les plus impatients devraient déjà commencer à faire la queue.Nintendo invente le « stock » d’un produit qui n’a pas d’existence physique. En effet, Nintendo NY a affirmé que les précommandes seront possibles « dans la limite des stocks disponibles ». On comprend cette phrase quand il y a effectivement des stocks, mais pour une réservation d’un produit, c’est un peu plus ambigu.