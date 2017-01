Microsoft

Bon en ces jours de climat tendu suite à l'annulation de Scalebound, je reviens sur un petit article basique que j'avais fais il y a quelques temps et que je met à jour. Je voulais le faire depuis 1 ou 2 bons mois mais la flemme du coup je me relance. C'est classé par ordre alphabétiqueCall of Duty Advance Warfare : J'ai mis du temps à le faire celui là (pas un fan des CoD) mais finalement je me suis bien amusé dessus. Pour 5 euros en vide grenier en plus ... le jeu est agréable aussi bien visuellement que dans sa mise en scène et la jouabilité. Bon par contre je l'ai finis en une soirée donc niveau durée de vie on repassera mais j'ai passé un bon moment dessus.Chariot : Petit jeu sympa et original, Chariot me fait beaucoup penser à un jeu typiquement Nintendo : frais, propre, agréable à jouer, ... seulement il a un gros défaut à mon sens, je le trouve très lassant. Les donjons deviennent vite longuets et rébarbatifs. Dommage car au départ j'ai vraiment accroché !!!Crimson Dragon : Pour moi un des meilleurs jeux de la console. C'est lui qui m'a fait acheté la One et je ne regrette pas un seul instant. Après + de 70h passées dessus et un 2eme rang mondial au niveau des scores (petit passage "je me tripotte la nouille") je peux dire que ce jeu est vraiment une merveille. Non seulement il a été pensé sur la longueur pour délivrer de plus en plus de saveur (contrairement aux shoots classiques qui se doivent d'être le plus immédiat) mais en plus il est justement relativement long. En plus de cela, le jeu est hyper complet avec l'ajout d'alliés, de potions, d'évolutions, plusieurs dragons réellement différends, une bonne recherche de bonus, ... en plus de ça le jeu est très joli pour un jeu XBLA, les musiques sont somptueuses, la DA au top, le design toujours aussi fabuleux, ... bref une merveille pour moi, et un des jeux qui ne méritent pas leurs notes par excellence !!D4 : En voilà un jeu original, frais, et bon. Passé le design space mais excellent du jeu, on se retrouve devant un titre d'enquête barré, mais assez complet et surtout super prenant !!! On a hate d'en découvrir la suite ... cependant ... c'est court ... et le suite justement, on ne la connaitra peut-être jamais !!!Fantasia Le Pouvoir du Son : Enorme surprise que ce Fantasia. Je n'en attendais rien et finalement c'est une vraie bombe. Le jeu est prenant, bien conçu (en même temps avec les créateurs de Rock Band il ne pouvait en être autrement), joli, et super agréable à jouer. Ce qui me faisait le plus peur c'était la bande son, mais le fait de pouvoir modifier le style musical d'une chanson en pleine partie rend de suite l'ensemble bien mieux. Franchement un excellent titre amusant aussi bien en solo qu'en multi !!!Forza Horizon 2 : Autre énorme surprise de la console pour moi, parmi les meilleurs titres de la machine que j'ai fais, Forza Horizon 2 est surement le meilleur jeu de bagnole que j'ai pu faire depuis ... j'ai envie de dire SEGA Rally. Sincèrement cela faisait des années que je n'avais pas passé autant de temps sur un jeu de caisse sans ressentir de lassitude au bout de 15/20 heures de jeu. Je l'ai fini en 75h et le plaisir est resté intact. Le concept est génial, le jeu est ultra beau, fluide, fun, jouable, complet, ... bref on peut citer des dizaines de qualificatifs positifs sur le jeu tellement on frôle la perfection. Juste 2 choses un peu bof, la gestion du poids du véhicule lors des tonneaux (là on dirait vraiment que la bagnole est en carton), et surtout et la gestion du son entre le bruit des caisses, la musiques, et les environnements. Car là, quand il pleut et qu'il y a de l'orage, on a beau régler le son extérieur à fond, on ne ressent pas assez le bruit de la pluie, de la foudre, ... c'est vraiment dommage. Mais bon, ce sont les seules choses que j'ai à reprocher au jeu.Forza Horizon 3 : Malheureusement pas beaucoup avancé donc je ne donnerai pas de gros avis, mais pour ce que j'en ai fais, c'est le 2 mais en encore mieuxForza Motorsport 5 : Le fameux Forza 5 ... très bon jeu ... excellent jeu même pour un lancement de console. Seulement trop peu de variété d'environnements !!! Au bout de 15h à me taper les mêmes 17 circuits (que l'on a déjà vu pour certains dans d'autres Forza ou GT) je m'en suis bien lassé. Dommage car le jeu est bon, mais il lui manque clairement un peu d'exotisme et de contenu, et du coup il est vite chiant !!!Forza Motorsport 6 : Alors là par contre on tient une merveille. La plupart des défauts du 5 sont gommés. on retrouve un jeu encore plus beau (même si ça peut encore être amélioré), plus complet, avec la météo (et une vraie pas un truc joli mais sans consistance), du contenu, et donc carrément moins lassant. Pour tout dire c'est la première itération Motorsports que je finis. Excellent donc.Gears of War Ultimate : Quel bonheur de retrouver le 1er Gears (le meilleur avec le 2) refait de la sorte. On retrouve toutes les qualités de ce titre mythique, mais avec un bon gros rehaussage graphique. Le pied tant le jeu n'a pas vieilli à mon sens.Guacamelee : Encore une grosse surprise que ce Guacamelee. Je n'en attendais rien et finalement je l'ai retourné dans tout les sens. Les possibilités sont énorme, le jeu bon, original dans son visuel, c'est vraiment bien ficelé et le jeu demande vraiment de réexplorer les niveaux pour trouver d'autre pouvoirs, etc. Un très bon Metroidvania !!!Halo Spartan Ops : Je ne suis pas fan de ce type de jeu mais celui reste relativement sympathique. Bon jene vais pas crier au chef d'oeuvre c'est clair, mais il reste que l'on retrouve bien l'univers fantastique de Halo, et que ce style de gameplay apporte un peu de variété à la saga. Mais bon il n'aurait pas fallu qu'il dure 6 ou 7 heures de plusHalo The Master Chief Collection : Surement la meilleure compilation jamais sortie, la plus complète et la plus justificative de son prix. 4 jeux mythiques complets, plus de 100 maps multi, une série TV, 2 jeux refaits, des séquences bonus, ... bref rien que pour Halo 2 et Halo 4 c'était vendu pour moi !!! Le remaster du 2 est excellent, me faisant parfois douter d'avoir fait le jeu à l'époque, refaire le 4 fut un réel bonheur tant cet épisode m'a laissé sur le cul à l'époque, la série est assez sympa, ... bref c'est du tout bon. Juste dommage pour les quelques bugs lors des parties (sauvegardes, terminaux, online) car ça ternie un tableau qui aurait pu être idyllique. Mais bon, sur une compile aussi énorme, il fallait bien se douter que ça allait être compliqué !!!Halo 5 Guardians : Enfin le messie est arrivé. Il aura pris son temps mais quel bonheur. Alors je ne dirai rien du multi car je ne joue qu'en solo, mais alors à ce niveau j'ai pris mon pied total. Histoire de folie avec réelle prise en compte des livres, réalisation de très bonne facture, mise en scène excellente (même si un poil en dessous du 4), musiques de folie, ... bref, un excellent volet qui aura au moins eu le mérite de plaire au fans du 4, mais aussi de raccommoder un peu avec les fans de l'époque Bungie.Kick Beat : petit jeu indé musical fort sympa et en plus basé sur du métal. Le principe est sympa, le gameplay l'est aussi, les tracklist géniale, mais je sais pas je trouve le jeu assez lassant sur la durée, notamment à cause de la trop grande répétitivité visuelle, tout ce qui se passe à l'écran en somme. Dommage car avec un produit plus travaillé à ce niveau ça aurait clairement pu être excellent !!! Là on a un jeu sympa au début mais chiant sur la suite.Killer Instinct : Grosse surprise là aussi. Je n'aime pas les KI d'origine, et j'ai testé le jeu à son lancement avec la même sensation : je n'ai pas aimé du tout. Et puis j'ai réessayé avec un pote 1an et demi plus tard et là ... the baffe. Le jeu est carrément parfaitement jouable (ce n'était pas le cas au départ), souple, à la fois accessible et technique, beau, nerveux, ... et depuis la dernière saison on dispose d'un roaster vraiment complet et dont les persos sont vraiment différends. Le top du top.Kinect Sport Rivals : Je suis partagé sur celui là. Le grous soucis viendra ou non de votre pièce. Clairement quand la disposition permet d'y jouer correctement et d'avoir la Kinect opérationnelle, le jeu est du concentré de fun en barre. Par contre, s'il manque de la place, ou que la caméra capte mal, c'est une source d'agacement qui vous fera jeter la galette par la fenêtre. En tout cas quand ça marche c'est un bon jeu multiMax The Curse of Brotherhood : petite pépite Max est vraiment une bonne surprise (oui encore). Je ne m'attendais pas vraiment à ça et finalement le jeu se trouve être un très bon passe temps, que l'on parcours agréablement pendant quelques heures !!! Le gameplay est accessible et suffisament subtil pour ne pas être chiant, le jeu joli et varié visuellement, plaisant à parcourir, ... franchement un bon jeu !!!Metro 2033 : J'ai quasi finis le 1er avant d'abandonner. Je n'arrive pas à accrocher. Pourtant je vois les qualités du jeu, je ne peux pas dire qu'il soit mauvais ... mais je n'accroche pas. Je me suis forcé pour avancer et arrivé à un stade j'ai lâché l'affaire.Murdered Soul Suspect : Ce jeu c'est un peu le genre qui soit te refroidis, soit te fais tripper. Perso j'ai beaucoup aimé (il m'a beaucoup rappelé Shadow of the Memories dans ses mécaniques de gameplay). L'histoire, l'ambiance, l'univers, ... certes, le gameplay c'est du déjà vu, certes on voit clairement certaines limites au jeu, ... mais il n'en reste pas moins que c'est un jeu très agréable à parcourir et efficace !!! Perso j'adore.Never Alone : Celui là je le voulais direct et grand bien m'en a pris. Ce titre est vraiment envoutant, dans la veine des petits jeux de plate forme réflexion qui reviennent de temps en temps. Le titre est très poétique, visuellement superbe (artistiquement il a vraiment une patte), très bien fait, et accrocheur. En plus on retrouve des petits reportages sur le peuple inuit qui sont vraiment sympathiques. Dommage par contre que l'on boucle le jeu en 2h.Ori and the Blind Forest : Surement le jeu m'ayant fait la plus forte impression ces dernières années, et aussi celui qui s'approche le plus de ce que je pourrais appeler la perfection dans un jeu vidéo. Perso je n'ai pas trouvé UN SEUL reproche sur ce titre. Il est magnifique, animé à la perfection, fluide en toutes circonstances, ultra jouable, complet, un univers parfait, une histoire magnifique et maitrisée, des musiques absolument divines, ... je ne vois pas comment dire mieux ce qu'est ce jeu. Une perle aussi bien technique que ludique comme on en voit une fois tout les 10 ans à mon sens.Outlast : Depuis le temps que j'en entendais parler il fallait bien que je me le choppe. Outlast est un jeu que j'ai beaucoup aimé mais qui m'a un peu déçu quand même !!! En gros au début du jeu il faut le dire clairement, on flippe sa race !!! Mais passé les 2 premières heures, je sais pas pour vous mais moi j'avais l'impression de ne plus avoir la moindre sensation de peur !!! Dommage car les premiers pas dans l'asile sont vraiment terrifiants !!!Quantum Break : Je l'ai fais en retard car bien qu'ayant aimé Alan Wake, le scénar m'avait laissé un gout de déception. Du coup j'ai pris Quantum Break sans trop en attendre et là grosse claque. Bon le jeu n'invente rien dans son gameplay, il prend des ficelles déjà connues et les améliorent. Le principal est là c'est excellent à jouer. Par contre niveau histoire et mise en scène, c'te mandale ... la cohérence dont à fait preuve Remedy pour les passages passé/présent et leur emboitement !! Génial. Le concept avec la série TV est terrible aussi et l'ensemble bien rendu. Vraiment génial, juste ce flou bizarre à l'image qui terni les graphismes pourtant excellents du jeu.Recore : Enorme surprise, surement la plus grosse que j'ai eu sur la One. Malgré des critiques décevantes dans la presse, Recore est pourtant une petite merveille de fun. C'est typiquement le genre de jeu dont on ressent la passion des développeurs. Le jeu est assez long, gameplay varié et au poil, jouabilité parfaite, personnages attachants, ... juste dommage que les mecs n'aient pas eu plus de moyens et de temps mais sinon c'est du tout bon !!Rise of the Tomb Raider : Excellent titre que ce ROTTR. En fait c'est un peu le précédent dans un e nouvelle histoire mais avec tout d'amélioré. Je ne me suis pas ennuyé, passé pas mal de temps à faire toutes les quêtes (avec certaines galères à piger genre les citrouilles), apprécié l'histoire ... bref, un très bon Tomb Raider. Ma seule déception : la fin du volet précédent annonçait le myte de Croatoan (que j'adore) et au final ils sont passés à autre chose !!Rock Band 4 : Haaaa comment que je l'attendais celui là. Bon pas besoin de tourner autour du pot c'est du Rock Band donc c'est génial. En plus la possibilité d'utiliser les vieux instruments c'est le pied, ainsi que de récupérer les chansons de la consoles précédente. Le nouveau système de solo est excellent aussi. Par contre gros bémol le jeu est clairement ultra limité sur l'habillage, notamment la création de personnages et c'est décevant à ce niveau là.Ryse : Alors celui là j'ai failli ne pas le prendre à cause des critiques et pourtant grand dieu qu'il est génial. Alors par contre soyons clairs, en mode facile ou normal le jeu est chiant, vraiment. Par contre arrivé en difficile le jeu prend toute sa saveur avec un gameplay qui nous oblige à bien utiliser toutes les possibilités de combat (garde, esquive, combos, ...). En plus visuellement le jeu est juste somptueux que ce soit sur les personnages et les décors. On ressent l'impact des coups, la douleur et la violence. Petit bémol cependant, trop peu d'ennemis différends, c'est con mais ne serait-ce que 5 ou 6 ennemis de plus en variété le jeu prenait encore une autre ampleur !!!Sherlock Holmes Crimes & Punishment : Je n'ai fais que la moitié du jeu (je suis dessus en ce moment) mais j'accroche vraiment bien au jeu. Autant au départ ce n'était pas gagné (la première enquête bof bof) mais à partir de la 2eme j'ai été complètement scotché. Bon le jeu est assez limité mais il est quand même super agréable à faire.The Evil Within : Très bonne surprise que ce jeu de Mikami. Franchement au début j'ai eu du mal avec la jouabilité et la mise en scène, et puis en me forçant un peu je suis rentré dans le titre et au final j'ai adoré. Le jeu n'est pas très joli mais pas grave ce n'est pas ce que je demande à ce genre de titre, l'ambiance est là, la durée de vie aussi, et on prend son pied !!Wolfenstein The New Order : Très bonne surprise ici aussi. Je ne suis pas un fan des Wolfenstein à la base mais celui là j'ai bien accroché. Bon ce n'est pas la folie visuelle mais ça reste joli, l'ambiance est extra, le scénar prenant, et le jeu assez long. Je ne pensais pas que j'aurais bouffé le jeu de la sorte.