Bonjour à tous,



J'aurais besoin de vos avis d'experts car je pense vendre ma Xbox One. C'est une 500Go acheté il y a un an. J'ai deux manettes et Kinect.



Voici les jeux que j'ai :

- Halo Masterchief collection

- Rare Replay

- Final Fantasy Type-0 (Edition limitée)

- Recore

- Quantum Break

- Transformers Devastation

- Sunset Overdrive

- PES 2016

- Kinect Sport Rivals

- Dishonored Definitive Edition



Je peux en tirer combien à votre avis?

Merci d'avance.