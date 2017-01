Mes attentes :

Yo mes switcheurs !On y est !! Plus que 10h avant la grande conférence Nintendo Switch qui lèvera complètement le voile sur la nouvelle console de Nintendo.Avant de vous faire part de mes attentes sur cette conférence, j'aimerai indiquer que depuis le J-15, il y a eu 207 votes au total sur l'ensemble de ce compte à rebours ! Ce qui démontre bien que vous êtes nombreux à attendre avec passion cette grande journée sous le signe de Nintendo. Donc merci aux votantsContrairement a ce que pensent certains, j'attends effectivement avec enthousiasme cette conférence mais aussi avec beaucoup de réserve.Car Nintendo nous a habitué au pire comme au meilleur. Nombres de joueurs et la presse attendent Nintendo au tournant sur cette présentation de la Switch.► Trop de remaster ?► Autonomie faible ?► Les éditeurs tiers ?► Un écran moyen ?► Un rapport qualité / prix ?► Pas de nouvelles features ?► Online toujours en retard ?Autant de questions, qui attendent des réponses demain à 5h du matin. Et qui déterminera fortement, voir limite quitte ou double, le jour du lancement la console.Car si demain après la conférence, les joueurs et la presse sentent comme un goût d'inachevé... ça sera quasi déjà perdu ! Avec internet aujourd'hui cela va tellement vite de démolir (le fameux bashing) une conférence, un produit, que la Switch même pas sortie aura le droit a un bad buzz cinglant.Attention ici ce n'est pas du pessimisme comme j'ai pu tant lire ici mais la réalité des choses. Car comme dit au début j'attends cette conférence avec excitation et espérance mais cela ne m'empêche pas de garder une certaine réserve. (Même si le concept hybride est déjà en sois pour moi, génial, par rapport à mon mode de vie)► Quelques spécificités en 3 lignes► Date et prix (299€ max le pack de base)► Une feature qui fait la différence► Une autonomie minimum de 4h► Zelda au lancement► Des ports de jeux éditeurs tiers sans feignantises► Le Miiverse toujours présent► Un online enfin au niveau, avec des groupes de chat► Un reboot total de la Virtual Console, système d'abonnement pour profiter illimité par exemple.► Des remasters de jeux Gamecube ou Wii comme Un Eternal Darkness ou un Excite Truck.► Des teasers d'exclus (2 ou 3, histoires d'attendre l'E3 prochain et donner un visuel des futurs jeux de fin d'année)Biensûr faudra garder à l'esprit que l'E3 c'est dans 5 mois seulement ! Et que Nintendo ne balancera pas toutes les cartouches demain matin. J'imagine effectivement qu'un Metroid, nouvelle IP, prochain Xenoblade ça sera pour l'E3Allez je vous laisse et on se retrouve à 4h30 pour les festivités