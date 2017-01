Ubisoft continue de proposer 1 million de collectors pour un même jeu. Après la version exclusive Gamestop, voici qu'Amazon dégaine son édition exclusive.Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands War Within the Cartel BundleAl'intérieur du coffret, nos amis Ricains auront droit à:-Le jeu en version Gold-Le Season Pass (vu que c'est la Gold-Un beau Steelbook-Une statuette de Santa MuerteLe tout pour 170$ sans FDPPerso, je préfère l'édition Gamestop

posted the 01/12/2017 at 05:40 PM by leblogdeshacka