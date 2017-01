Les joueurs possédant la version PlayStation 4 de DiRT Rally vont en effet pouvoir télécharger, à une date encore indéterminée, un DLC permettant de profiter du jeu de course en réalité virtuelle avec le casque de Sony. En plus de cela, Codemasters annonce qu'une nouvelle édition physique incluant la mise à jour VR sera prochainement proposée dans les boutiques. Par ailleurs, le studio indique qu'un mode à deux joueurs sera disponible. Le premier conduira de manière classique la voiture avec le PSVR sur la tête tandis que le second, équipé d'une deuxième manette, jouera le rôle du copilote et devra utiliser l'écran social pour envoyer à temps des indications sur le circuit grâce au touchpad et aux boutons de la DualShock 4. Pour rappel, le jeu de course de Codemasters, lancé il y a de nombreux mois sur PC, était déjà compatible avec l'Oculus Rift et le HTC Vive depuis cet été.