Microsoft, une entreprise historique qui rencontre de grandes difficultés dans le secteur du jeuxvidéo et qui affecte son imageCet compagnie a plusieurs fois toucher le fond et est tomber bien bas, ils ont explorer le fond de l'océan comme personne n'a pu le faireMais ils ont toujours rebondi tel un uppercut et mettre KO la concurrenceIl ne faut pas les enterré, ils ont toujours une arme dévastatrice dans les moments les plus sombres