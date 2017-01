Divers

Comme vous le savez à 5H du matin Nintendo fera une conférence qui en dévoilera plus sur ça nouvelle console (portable ? salon ?). Etant un fan de Nintendo depuis l'époque de la 64 je m'était juré de ne plus acheter de consoles Nintendo le jour de la sortie après les grosses déceptions de la Wii et surtout la Wii U. Mais voila Nintendo reste Nintendo et une nouvelle console reste un événement pour tous ceux qui porte la compagnie dans leur coeur. Surtout fan de Zelda et très très attiré par le prochain épisode j'attends Nintendo au tournant !- Le prix est de maxi 300€- L'autonomie en version portable est correcte (mini 4h)- Les jeux sont enfin au rendez-vous- Une puissance graphique à la hauteur d'une PS4 standard- Zelda à la sortie de la consoleMaintenant mes espoirs reposent sur cette fameuse conférence. Pour me conquérir totalement, un pack avec Zelda inclus et je dis banco !- Le prix- L'autonomie- Les caractéristiques techniques- Le nouveau Mario- BGE 2- Un vrai soutient des Tiers- Bayonetta 3- F-Zéro- Wave Race- 1080°- Goémon- Viewtiful Joe- Un remake de Mario Sunshine- Métroid- Baten Kaitos- Soul Calibur