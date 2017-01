Famitsu : Dans [KH0.2], il y a une scène où Sora et ses amis font une apparition. Est-ce cette scène est lié à Kingdom Hearts III ?



Nomura : Cet épisode possède un lien avec Kingdom Hearts III, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous devrez aller voir le nom de la scène dans le mode Théâtre, vous comprendrez alors son but.

Dengeki : Voulez-vous dire que KH χ : BC, se déroulant dans les coulisses de KH Unchained χ pourrait avoir une suite ?



Nomura : Nous n’avons rien de prévu à ce sujet pour le moment. En ce qui concerne les Prophètes, plus d’éléments seront dévoilés dans les futures mises à jour de l’histoire principale de KH Unchained χ.

se termine bien avant la guerre civile et la guerre des Keyblades

Il y a de bonnes chances que ce soit le cas, pour le bonheur des uns et pour le pire chez les autres.En effet, nous pouvons constater que l'épilogue de, faisant suite aux aventure de Sora et Riku danset faisant le lien vers le troisième volet de la série, se nommeC'est un point que, le réalisateur tant bien que mal aimé des fans, a tenu à nous faire remarquer lors de sa dernière interview dans le Famitsu.Nous pouvions penser que c'est un troll, ou juste le nom d'une scène.Mais il y a quelques jours, dans une autre interview du, ce dernier a affirmé que de nouveau élément concernant le, sesetapparaîtraient dans, élément qui ne seront pas dans, laissant planer le doute sur unChose en partie confirmé par le fait que, laissant toujours planer les questions que l'on se posait avant de le voir.Mais alors, si un KH2.9 est prévu, quel serait son contenu ? Serait-ce uneUnUnDans la scène, nous voyonset le roipartir à la recherche d'une entrée pour le monde des ténèbres afin de sauver Aqua. Ce qui correspond a une partie du synopsis deSachant queétait initialement prévu pour faire partie demais a été amputé de ce dernier suite à son énorme contenu.Il ne serait pas étonnant de voir l'histoire deen faire de même.Unou l'on joueraitet le roiIl est fortement probable que nous ayons nos réponses lors de l'enSi vraiment c'est le cas, alors pour la 2e fois du contenu de KHIII lui sera amputé pour en faire un nouvel opus, rapprochant légèrement le jeu vers un format épisodique.Après avoir eu un fragment de KH3 avec Aqua, aurons-nous d'autres parties de KH3 en format épisodique ? L'épisode de Riku/ Mickey ? L'épisode Aqua et Lea ?Je fais également remarqué de, le réalisateur deet deavaient dit lors d'une interview qu'il aimerait faire un film KH et que si il y avait une forte demande, qu'il le ferait.Or depuis nous n'avons plus aucune nouvelle de lui, et du côté de, depuis la sortie du filmen novembre dernier, plus aucun film n'est prévu jusqu'en Mars 2018 avec leset. 17 mois sans sortir un film.Une coïncidence ? Takeshi Nozue réaliserait t'il un film KH avec les studios disney ? Je vous laisse juger.