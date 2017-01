Voici une Information autour du jeu Resident Evil 7 :Sony et Capcom annonce qu’un Bundle sortira en même temps que le jeu. Il contiendra un Ps4 Slim 1 To, une manette DualShock 4 Jet Black et le jeu en édition satndart. Pour le moment, aucun prix n’a été communiqué, mais il est fort probable qu’il coute 349.99 euros. Pour rappel, le jeu sortira le 24 janvier prochain…Source : http://www.gamekult.com/actu/un-bundle-ps4-pour-resident-evil-7-A172269.html