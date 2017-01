grace au revendeur bol.com on a les visuels d' un accessoire officiels Nintendo. On notera donc que les packaging accessoires ressembleront à ça:Et en zoomant on peut voir le premier visuel des cartouches de jeux, ce ne sont pas des cartes SD, la boite indique bien : "GAME CARD CASES"Pour référence, les visuels qu'on avait dans la vidéo