Un pack PS4 Slim Glacier White 500Go + 2 manettes est prévu pour le 22 Février pour 349€. La console aved 1 manette est a 299€Un pack Resident Evil VII est aussi prévu, avc cette fois 1To sur le DD. Par contre, c'est une classique BlackUne Horizon Zero Dawn est aussi prévu Black comme pour la RE VII. Dommage qu'il n'y est pas de version collectorN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours[MAJ] Visuel des accessoires SwitchUne vidéo pour LEGO City et sortie sur Switch PS4 et OneLEAK ? La date de sortie de Red Dead 2 dévoilée, ce sera pour le 28 Octobre 2017Perso, ça me semble cohérentSource: XBOXLIVE.fr