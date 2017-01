Pour les 30 ans de la sage Castlevania, Mondo propose le vinyle Castlevania II: Simon's Quest sur sa boutique officielle.Les musiques présentes sont:Side A - NES VERSIONSide B - FAMICOM VERSION01. Message of Darkness02. The Silence Of Daylight03. Bloody Tears04. Monster Dance05. Dwelling of Doom06. Within These Castle Walls07. Last Boss08. A Requiem09. Game OverUne version limitée est également prévu mais elle est en rupture. CASTLEVANIA II: SIMON’S QUEST (Night & Day Variant) Limited to 1000.Le vinyle est a 20$ et je ne sais pas si il livre en France.