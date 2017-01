petit

Après une fausse manipulation (qui a plutôt bien fonctionnée ) car je ne suis pas au "point" sur l'édition d'article, je vous propose de faire unsondage , sur le grand débats des portages....Qu'est ce qui vous ferait repasser à la caisse (autre que l'achat compulsif) sur des portages telles que Splatoon , Mario Kart 8 et Super Smash bros Wii U ?On va essayer de rester réaliste , car les temps et les équipes alloués à ces projets son souvent minimes comparé a de véritable nouveaux "Opus" !Est ce qu'il y a d'autres portages Wii U qui sont selon vous justifiés ?Peut on continuer à espérer un fonctionnement des serveurs sur Wii U à " cause " de ces portages ?Où Bien ?