C'est en lisant un test fait à propos de Gravity Rush 2 (le testeur semble l'avoir reçu plus tôt que prévu, comment? Je ne sais pas) que j'ai tilter sur une remarque du blogueur qui semble insinué qu'au terme de ses 15h de jeux, ne comptabilisant que la trame principale dans son décompte, il y aurait des raisons de penser qu'une suite est prévue :Si c'est bel et bien le cas, j'avoue que je ne dirais pas non car les nouvelles Ip qui apporte autant de fraîcheur ne se bouscule pas à la porte (hors Last Guardian qui démontre qu'il existe encore des prises de risque vidéo ludique).N.B : Le lien du test pour les plus curieux : http://www.sitegeek.fr/article-jeux-video/test-gravity-rush-2-ps4/