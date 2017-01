Guerrilla Cambridge (anciennement SCE Cambridge Studio), est un studio de développement de jeu vidéo basé à Cambridge en Angleterre. Le studio est créé en juillet 1997, après le rachat par Sony Computer Entertainment des équipes de développement de Millennium Interactive, qui appartiennent jusqu'alors à Cyberlife Ltd. Guerrilla Cambridge s'illustre principalement en développant la série MediEvil et le jeu Primal. Aujourd'hui Sony annonce la fermeture du Studio mais cela n'affectera pas forcément les futurs projets comme Horizon. Sinon les autres Studios ne sont pas concernés .

posted the 01/12/2017 at 12:49 PM