Je travaille actuellement au Japon sur DEATH STRANDING . Le titre s'adresse au marché mondial. Je préfère être un chef de cuisine dans le monde plutôt que de m'isoler au Japon .



Ce n'est tout simplement pas ma façon d'être de travailler en ermite uniquement avec les gens de mon pays . Je m'efforce de m'aventurer et de rencontrer des gens et des entreprises à l'étranger, et tout le monde m'accueille. Si vous avez peur de faire des erreurs simplement parce que vous êtes un outsider, alors ce n'est pas un travail pour vous.



Il ya un marché mondial massif qui nous attend, donc je veux prendre les devants et venir à leurs rencontre pour dire «C'est incroyable! C'est vraiment bien !".

Pendant ces 30 dernières années, j'ai créé des jeux vidéo, et même si c'est une tâche éreintante, je ne peux pas m'arrêter. J'ai pensé que travailler seul pouvait me permettre d'avoir une porte de sortie de secours , mais je ne peux m'enfuir . Même quand je suis coincé, il ya une envie en moi de continuer à créer quelque chose de plus excitant, de nouveau et quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant. C'est probablement la raison pour laquelle je le fais encore à l'âge de 53 ans.



J'ai maintenant plus de 50 ans . Mes limites en tant que créateur de jeu arriveront environ dans dix ans . Je suis fixé sur ce que je peux accomplir dans la prochaine décennie, et comment je peux utiliser les qualités de tous ceux que je connais [rires]. Mais je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont encore me suivre, et je vais leur donner une chance parce que c'est ça la connexion de Ludens (joueurs) à Faber (les créateurs )



Je veux encourager les joueurs de devenir des créateurs , qu'ils se disent " hey ce jeu a changé ma vie , qui l'a crée ? Hideo Kojima ? je veux aussi faire quelque chose qui parle aux gens ! C'est ce genre de connection que je recherche et je travaille dure pour l'atteindre . "

Dernière inteview de Sugoi Japan avec Hideo Kojima , j'ai traduit quelque passage pour ceux que ca intéresse :