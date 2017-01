Ubisoft nous prépare une figurine pour The Division. La figurine contiendra des LED (très à la mode en ce moment) et mesurera 24cm.Perso, j'aime bien cette figurine et je me demande pourquoi elle n'est pas sortie en même temps que le jeu.Figurine très détaillée aux textures réalistes3 éléments illuminés : communicateur, montre, mine téléguidéeNécessite 3 piles AG13/LR44 (incluses)Hauteur : 24 cmMatériau : PVCGros point faible, la figurine coute 70€ aussi bien sur Amazon que sur le store Ubi.D'ailleurs, n'oubliez pas les 20% avec les Ubipoints (je sais plus le nom)J'attends des figurines For Honor avec des armures en métalN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours The Division : SHD Agent Amazon The Division : SHD Agent Ubishop